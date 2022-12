Milan, oggi l'ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato

MilanNews.it

Oggi, alle 18.15, il Milan scenderà in campo al Philips Stadion di Eindoven per l'ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato, da disputare il 4 gennaio allo stadio "Arechi" contro la Salernitana; i rossoneri saranno oggi ospiti del PSV. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su SkySport; sarà possibile seguirla anche con il live testuale su MilanNews.it.