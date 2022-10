Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo

MilanNews.it

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, nella prima settimana lunga da diverso tempo a questa parte, il Milan si ritrova quest'oggi sui campi del centro sportivo di Milanello in Carnago per iniziare a preparare la sfida di campionato di sabato alle 18 contro il Monza che si giocherà a San Siro. La speranza per l'allenatore rossonero è di avere un triplo recupero: Maignan, Kjaer e De Ketelaere.