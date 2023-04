Milan, oggi la sfida a Bologna: il bilancio dei match giocati il 15 aprile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà a breve Bologna-Milan, gara valida per la trentesima giornata di Serie A in programma allo Stadio Dall'Ara. I rossoneri giocheranno un match ufficiale per la quattordicesima volta in assoluto il 15 aprile: il bilancio dei rossoneri è di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2022, quando il Milan riuscì a battere il Genoa grazie alle reti di Leao e Messias.