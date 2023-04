Milan, oggi la sfida contro la Roma: il bilancio dei match giocati il 29 aprile

MilanNews.it

Continua il percorso in campionato del Milan, che questo pomeriggio affronterà la Roma allo Stadio Olimpico nell'incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoneri giocheranno per la quindicesima volta in assoluto un match il 29 aprile: il bilancio è di otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2018, quando il Milan riuscì a superare il Bologna 2-1 grazie alle reti di Bonaventura e Calhanoglu.