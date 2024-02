Milan, oggi la squadra torna al lavoro. Appuntamento alle 10.30

vedi letture

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

La squadra si ritroverà entro le 10.30 per la colazione obbligatoria che precederà l'allenamento.

IL REPORT DI IERI

Primo allenamento della settimana per la squadra rossonera in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il Napoli.

Dopo due giorni di riposo, giocatori e staff si sono ritrovati al Centro sportivo di Milanello nel primo pomeriggio per una seduta che si è aperta con esercizi di attivazione muscolare svolti prevalentemente in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo esterno per dei lavori di tecnica individuale e di possesso palla. L'allenamento si è concluso con una partitella su campo ridotto.