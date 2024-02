Milan, oggi niente conferenza di mister Pioli alla vigilia del Monza

Come spesso accade durante i periodi pregni di impegni, soprattutto quando c'è l'Europa di mezzo, mister Pioli "salta" una conferenza stampa per il campionato. Nelle competizioni UEFA le conferenze e gli incontri con la stampa sono obbligatori, quindi in questo caso si è scelto di non farla prima di Monza-Milan visto che il tecnico rossonero ha comunque parlato mercoledì 14 e sarà nuovamente in conferenza mercoledì 21.

Il Milan andrà a Monza di certo non sottovalutando la sfida, ma pensando comunque a delle possibili rotazioni per affrontare al meglio questo periodo denso di partite. La probabile formazione attesa è la seguente: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Stefano Pioli.