Milan, oggi primo vero allenamento verso il Napoli. Seduta nel pomeriggio

vedi letture

Come riportato da acmilan.com, nella giornata di oggi i rossoneri svolgeranno una sessione di allenamento pomeridiana a Milanello in vista della gara di domenica contro il Napoli. Sarà il primo vero allenamento, considerando la seduta in palestra svolta ieri al rientro da Parigi.