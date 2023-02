Milan, oggi sfida al Monza: nell'aprile 2017 l'ultima gara con Berlusconi al comando

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si giocherà oggi Monza-Milan, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri questo pomeriggio ritroveranno l'ex Presidente Silvio Berlusconi, che nell'aprile 2017 assistette all'ultima sfida da numero uno milanista. In quel caso il Milan di Vincenzo Montella giocò contro il Palermo, vincendo per 4-1 e schierandosi con il seguente undici titolare: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa; Suso, Pasalic, Deulofeu, Bacca.