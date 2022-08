MilanNews.it

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli in concomitanza delle festività di metà agosto, i rossoneri tornano in campo questo pomeriggio per iniziare a preparare sul serio la sfida di Bergamo contro l'Atalanta. La squadra scenderà in campo al cnetro sportivo di Milanello per una seduta pomeridiana di allenamento.