Milan, oggi Vasquez ripartirà per la Colombia: sarà a disposizione di Pioli tra una decina di giorni

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto di ieri, oggi Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan, ritornerà in Colombia per completare gli ultimi passaggi burocratici. Il giovane estremo difensore, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, tornerà in Italia tra una decina di giorni e si metterà subito a disposizione di Stefano Pioli.