Milan, ok Mauri e Simic. Non hanno convinto Bertolacci e Halilovic

Ieri sera contro il Dudelange, Rino Gattuso ha dato spazio a diversi giocatori che fino a questo momento non ha visto quasi mai il campo, ma purtroppo da diversi di loro non sono arrivate indicazioni positive: Halilovic e Bertolacci, per esempio, non hanno convinto in mezzo al campo, mentre Josè Mauri ha avuto un buon impatto quando è entrato, così come Simic se l'è cavata in difesa.