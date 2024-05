Milan, Okafor è l'attaccante meno utilizzato da Pioli in stagione. Solo 5 volte titolare

Noah Okafor, arrivato al Milan la scorsa estate a titolo definitivo dal Salisburgo, è stato finora l'attaccante rossonero meno utilizzato da Stefano Pioli in questa stagione: l'attaccante svizzero ha raccolto infatti fino 875' in campo. Nella sua prima stagione in rossonero, si segnalano solo cinque presenze da titolare, tutte in campionato.

I suoi numeri stagionali non sono comunque male:

PRESENZE SERIE A: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 33

MINUTI IN CAMPO: 875'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 1