Milan, Olivier Giroud torna titolare contro l'Atalanta

vedi letture

Dopo aver rifiatato contro il Rennes (è rimasto in panchina tutta la partita), Olivier Giroud è pronto a tornare stasera titolare contro l'Atalanta: sarà di nuovo lui al centro dell'attacco rossonero contro i bergamaschi. E lo sarà poi anche venerdì in casa della Lazio visto che Luka Jovic deve scontare due turni di squalifica in seguito all'espulsione rimediata una settimana fa contro il Monza. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questa la probabile formazione rossonera per la gara di stasera contro l'Atalanta:

(4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.