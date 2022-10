Milan, oltre Maignan: Pioli può sorridere con i recuperi per Monza e D. Zagabria

MilanNews.it

L'infortunio di Mike Maignan ha, chiaramente, provocato dispiacere a Milanello; il portiere francese era pronto a rientrare contro il Monza, ma, al primo allenamento con il gruppo post lesione al gemello mediale del polpaccio destro subita il 23 settembre, si è dovuto fermare per una lesione al muscolo soleo dello stesso polpaccio: sarà out fino al 2023 e al suo posto sarò confermato Tatarusanu.



Due motivi per sorridere

Ci sono, però, anche motivi per sorridere che dipendono dalla situazione infortuni: sia Simon Kjaer che Charles De Ketelaere, infatti, si sono allenati con il gruppo nella giornata di ieri (il danese aveva già svolto la sessione con i compagni mercoledì) e saranno a disposizione di Pioli per il match di domani contro il Monza alle 18:00 a San Siro. Saranno, chiaramente, due alternative importanti: difficile che il tecnico rossonero possa schierarli dall'inizio, ma sicuramente la loro presenza consentirà di metter minuti per i prossimi impegni.



Pensando anche alla Dinamo Zagabria

Impossibile, d'altronde, non ragionare con gli uomini a disposizione anche in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello di martedì 25 ottobre a Zagabria contro la Dinamo in Champions League. Il Milan deve assolutamente vincere per continuare a sperare, con moolte chances, nella qualificazione agli ottavi di finale e, per farlo, ci sarà bisogno di un Kjaer in condizione (Tomori sarà squalificato e Thiaw è fuori dalla lista UEFA) e di un De Ketelaere nuovamente al centro degli schemi tattici e del progetto tecnico del Milan.