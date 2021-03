Milan, ora le assenza pesano come un macigno: la sosta può venire in aiuto di Pioli

Tuttosport analizza il calo del Milan nelle ultime settimane e parla soprattutto dei tanti giocatori fermati dagli infortuni. Pioli non ha mai usato le assenze come alibi, ma è innegabile che siano state decisive nel calo del Milan nelle ultime settimane. Siamo nel momento decisivo della stagione, ora tutte le partite valgono doppio e se il Diavolo vuole confermarsi tra le prime quattro e andare più avanti possibile in Europa League ha bisogno di tutti i suoi giocatori. L'obiettivo ora è recuperare più giocatori possibili e rimetterli in forma in fretta. La sosta per gli impegni delle nazionali di fine marzo potrebbe andare in soccorso alla squadra rossonera.