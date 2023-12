Milan, ora serve avere continuità in campionato: contro il Frosinone vietato sbagliare

Il Milan si avvicina alla sfida di domani sera, in programma alle 20:45 a San Siro contro il Frosinone. I rossoneri sono reduci in campionato da una vittoria sofferta ma importante contro la Fiorentina, grazie alla seconda rete stagionale di Theo Hernandez. In vista di domani sera per Pioli sarà, ancora una volta, emergenza infortuni in difesa: in questo momento solo Fikayo Tomori è l'unico centrale disponibile sano per giocare, con il giovane Jan-carlo Simic, serbo classe 2005 della Primavera di Ignazio Abate, pronto per esordire in Serie A domani con la maglia del Milan.

La squadra vista in Champions League ha mostrato due facce: nel primo tempo grinta e voglia di recuperare la partita, già complicata dopo pochi minuti con il rigore sbagliato da Giroud e il gol subito poco dopo da Reus. Nella ripresa errori e poca lucidità hanno permesso al Borussia Dortmund di dilagare nella partita, vincendo con merito per 3-1. I rossoneri dovranno reagire assolutamente, mettere da parte malumori e problemi e pensare solo, come contro la Fiorentina, a portare a casa 3 punti fondamentali per il percorso in Serie A della squadra di Pioli, al momento 3^ a quota 26 punti.