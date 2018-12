Milan, ora testa all'Olympiacos: giovedì primo vero snodo stagionale

Il Milan deve archiviare subito il pareggio di ieri contro il Torino perchè giovedì c'è il primo vero snodo della stagione del Diavolo: i rossoneri saranno infatti impegnati nell'ultimo match del girone F di Europa League in casa dell'Olympiacos, un match che il Milan non può sbagliare se non vuole essere eliminato dalla competizione europea. A riferirlo è questa mattina Repubblica.