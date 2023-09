Milan, ora tre giorni di riposo: martedì la ripresa

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, mister Stefano Pioli ha lasciato tre giorni di riposo a partire da sabato. Gli allenamenti riprenderanno a Milanello martedì, con una seduta di allenamento al pomeriggio per iniziare a preparare il derby valido per la quarta gioranta di Serie A.