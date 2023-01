MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi non è riuscito ad accelerare i tempi e non sarà disponibile questa sera per la partita di Coppa Italia contro il Torino. L'attaccante belga, però, continua il suo lavoro di recupero con in mente l'obiettivo di essere in panchina già a partire da sabato per la trasferta che il Milan affronterà al Via del Mare contro il Lecce. Lo riferisce Tuttosport.