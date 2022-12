MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono sei i tiri in porta di Divock Origi in Serie A. L'attaccante belga, prelevato a parametro zero nel corso dell'ultima sessione di mercato, ha giocato dieci partite in campionato segnando un solo gol. Nel complesso il classe '95 ha tirato per 15 volte verso la porta avversaria in Serie A.