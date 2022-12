Milan, Origi ritrova Klopp a Dubai: abbraccio fra i due a bordocampo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi è stato costretto a saltare la seconda amichevole della Dubai Super Cup. L'attaccante rossonero a causa di un risentimento muscolare al flessore non ha giocato la sfida contro il Liverpool, squadra in cui ha giocato prima di arrivare in Italia. Il belga era tuttavia presente a bordocampo dove ha ritrovato anche il suo ex allenatore Jurgen Klopp, con cui ha scambiato due chiacchiere e si è anche abbracciato.