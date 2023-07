Milan, Origi scalda i motori per il raduno: il giocatore si sta già allenando da solo in Belgio

Divock Origi è carico per la nuova stagione. L'attaccante belga, dopo un'annata sicuramente complicata, vorrà rifarsi con la maglia del Milan. Il raduno della formazione rossonera è infatti previsto per domani. Un appuntamento a cui Origi non si vuole far trovare impreparato, dato che si sta già allenando da solo in Belgio. Come testimoniato dalle foto pubblicate dallo stesso attaccante sul proprio profilo Instagram ufficiale.