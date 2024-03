Milan ospite a Verona: bilancio in perfetto equilibrio al Bentegodi

In questa 29^ giornata di Serie A il Milan di Stefano Pioli sarà ospite dell'Hellas Verona di Marco Baroni, alla ricerca di punti utili per agguantare il prima possibile la salvezza. Quella in programma domani alle ore 15 allo Stadio Marcantonio Bentegodi sarà la 40esima volta nella storia che il diavolo affronterà in veneto gli sceligeri.

Il bilancio complessivo delle sfide fra Milan e Verona è ad oggi in perfetto equilibrio. Nei 39 precedenti incontri, infatti, i rossoneri sono riusciti ad imporsi sui gialloblù in 14 occasioni, pareggiando in 12 e perdendo in 13, segnando 56 gol e subendone addirittura 55, per una differenza reti di soli +1.