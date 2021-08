Dopo lo 0-0 di Klagenfurt contro il Real Madrid, il Milan è atteso da una settimana di lavoro in quel di Carnago, che porterà all'ultimo test stagionale, previsto sabato alle 20:30 a Trieste contro il Panathinaikos. La partita, ricordiamo, sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport ed in streaming su Now TV.