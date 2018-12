Milan, Paquetà arriverà in Italia nel week-end: visite mediche e poi a San Siro per il match contro il Torino

Lucas Paquetà, ultimo arrivo in casa rossonera, sbarcherà in Italia nel week-end: come riporta questa mattina Tuttosport, il giocatore brasiliano, che è stato pagato 35 milioni di euro, svolgerà le visite mediche di rito alla clinica "La Madonnina" di Milano e successivamente potrebbe essere presente sugli spalti di San Siro per vedere dal vivo Milan-Torino in programma domenica sera alle 20.30.