Milan, Paquetà pensa positivo

Milan, Paquetà freme dalla voglia di cominciare l’avventura in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, iIeri il talento acquistato dal Flamengo per 30 milioni ha salutato i suoi attuali sostenitori e ha aperto una finestra sul proprio futuro rossonero: “Un sogno che diventa realtà, Kakà mi ha dato qualche consiglio”. È ben augurante - osserva la rosea - che Ricky stia facendo da tutor all’astro nascente del calcio brasiliano. Nei prossimi giorni Paquetà si sottoporrà alle visite mediche e alle formalità di rito, così da ripresentarsi in via definitiva con l’inizio del nuovo anno, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso. Lucas pensa positivo e si immagina già goleador in maglia rossonera.