Milan, pari beffardo a Belgrado ma al derby la squadra avrà un altro volto

Il 2-2 subito nei secondi finali della partita di Europa League lascia l’amaro in bocca a tutto l’ambiente rossonero, ma il pareggio lascia tutto aperto per la gara di ritorno con la Stella Rossa. Stefano Pioli ha ottenuto risposte da alcuni singoli dopo la sfida contro La Spezia, e può essere soddisfatto a metà in vista del derby. Il Milan contro l’Inter avrà un volto diverso, a cominciare dal reparto offensivo che presenterà tre o quattro titolari in più. In primis ritorneranno Ibrahimovic e Calhanolgu, poi Saelemaekers e uno tra Rebic e Leao, in difesa rientrerà Calabria (anche se Kalulu si è dimostrato molto affidabile), a centrocampo ci sarà Kessie. Ma soprattutto conterà l’atteggiamento contro l’Inter. I rossoneri non possono permettersi di giocare a una velocità ridotta, devono essere sempre al massimo per sfruttare le qualità del loro gioco. Sarà un derby difficile perché il Milan arriva da un punto in due gare e prestazioni non eccezionali, ma sono momenti come questi che possono far crescere una squadra. Lo ha specificato Maldini prima della gara con la Stella Rossa: “Pensavamo di stare benissimo prima dello Spezia. Abbiamo fatto allenamenti duri e siamo abituati a giocare ogni 3 giorni. Non ci siamo mai pianti addosso sul calendario e sulle assenze. Questa è stata la nostra forza e ora mi aspetto una reazione". Contro l’Inter serve soprattutto una reazione forte, giocare al massimo, ma ci saranno giocatori diversi.