Milan-Parma, Biglia verso una maglia da titolare: l'ultima dall'inizio a novembre contro il Napoli

A poche ore da Milan-Parma sembra ormai certo che Lucas Biglia verrà schierato da mister Pioli nella formazione titolare dei rossoneri. Se davvero l'argentino dovesse scendere in campo dall'inizio per lui sarebbe la settima volta in questa stagione, con l'ultima che risale al 23 novembre in occasione della sfida contro il Napoli, poi terminata 1-1.