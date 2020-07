Milan-Parma: le vostre emozioni in movimento

Siete stati speaker per una sera, annunciando la formazione ufficiale rossonera a San Siro in occasione di Milan-Juve. Avete portato fortuna, spingendo la squadra verso una splendida vittoria. E adesso abbiamo ancora bisogno di voi, della vostra energia.

In occasione di Milan-Parma, in programma mercoledì 15 luglio alle 19.30, avete la possibilità di mettervi di nuovo all'opera. Come? Provate a imitare le moves dei nostri giocatori: da Hernández a Leão fino a Rebić, ma non solo... Seguite questo tutorial e mandateci le vostre "performance": saranno visibili su together.acmilan.com, nelle Instagram Stories rossonere nel giorno della partita, e soprattutto verranno proiettate allo stadio.

Ora tocca a voi: siete pronti? Ci aspettiamo grandi mosse! Forza, scendiamo in campo insieme!