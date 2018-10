Milan, parte la settimana del derby: tutte le novità

Il Milan quest’oggi osserverà ancora un giorno di riposo, concesso da Gennaro Gattuso, ma da domani la squadra si radunerà a Milanello per preparare il derby contro l’Inter. La stracittadina potrebbe essere la gara spartiacque della stagione, soprattutto perché i ragazzi di Gattuso dovranno recuperare ancora una partita contro il Genoa e avere così la possibilità di aumentare i punti in classifica. Ma chi ha recuperato l’allenatore per questa partita? Sicuramente Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone hanno smaltito i problemi al flessore e alla caviglia, e sono convocabili contro l’Inter. Dopo una settimana trascorsa a ritmi blandi per curarsi in maniera individuale, da domani ricominceranno a correre e ad allenarsi con i compagni. Anche Mattia Caldara sta decisamente meglio, dopo la falsa partenza in stagione ha tantissima voglia di dimostrare il proprio valore. Gattuso pensa anche di schierarlo con l’Inter ma molto probabilmente Caldara giocherà in Europa League, tre giorni dopo la sfida ai nerazzurri, contro il Betis Siviglia. Corre verso il recupero anche Andrea Conti e dai primi di novembre potrebbe tornare ad esordire dopo un anno sofferto, fatto di due operazioni al crociato e quella speranza di tornare in campo più forte di prima. Biglia e Higuain si sono allenati a Milanello e Gattuso ha potuto preparare con loro le mosse anti Inter, mentre gli altri titolari del Milan, come Donnarumma, Rodriguez, Bonaventura, Suso, Kessie e Calhanoglu sono ancora assenti per gli impegni delle rispettive Nazionali.