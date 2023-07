Milan partito per la tournèe americana: i convocati di Pioli

Il Milan è partito ed è in viaggio per l'America. I rossoneri, dunque, inizieranno la propria tournèe dove affronteranno Real Madrid, Barcellona e Juventus. Tre big match per mettere minuti sulle gambe e prepararsi al meglio per l'inizio del campionato.

Si riporta di seguito la lista dei calciatori convocati per la tourneé del Milan negli Stati Uniti:

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante, Nava.

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi.

Centrocampisti: Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders.

Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traore, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero.