Milan, passi avanti per il progetto stadio a San Donato: l'idea è iniziare i lavori tra un anno e mezzo/due

vedi letture

Passi in avanti per il progetto del Milan che punta a costruire il suo nuovo stadio di proprietà nell'area San Francesco a San Donato. Lo riferisce il Corriere di Milano che spiega che nel giro di una decina di giorni la giunta comunale darà il via libera alla proposta di variante urbanistica presentata lo scorso 27 settembre dalla SportLifeCity, la società controllata dal club rossonero.

A quel punto potrebbe partire l'iter effetivo con l'idea di incominciare i lavori per la costruzione del nuovo impianto del Diavolo, che avrà almeno 70 mila posti a sedere, tra un anno e mezzo/due. Dai documenti che sono stati analizzati dal Comune sono emerse criticità relative alle infrastrutture, alla viabilità e alle compensazioni ambientali nell'area di San Francesco.