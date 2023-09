Milan, Pellegrino e Bartesaghi le uniche alternative in difesa nel derby

Il Milan oggi si appresta ad affrontare l'Inter nel derby con qualche defezione di troppo in difesa. Tomori sarà squalificato mentre Kalulu ha dato forfait per una lesione muscolare di lieve entità e da rivalutare tra una decina di giorni. Dunque Stefano Pioli come ricambi per il ruolo di difensore centrale avrà solo due opzioni, entrambe giovanissime: il nuovo arrivato Marco Pellegrino e il giovane primavera Andrea Bartesaghi. Nel reparto difensivo, ma come terzino, ci sarà a disposizione anche Alessandro Florenzi.