Milan, Pellegrino e Musah verso la panchina con il Torino

vedi letture

Il Milan continua la preparazione per la gara contro il Torino di sabato sera con almeno due novità importanti: in panchina, infatti, andranno due nuovi acquisti su cui i rossoneri hanno puntato tanto. Yunus Musah e Marco Pellegrino si sederanno in panchina per la prima volta.

Lo statunitense aveva saltato la prima di campionato contro il Bologna a causa di una squalifica rimediata l'ultima giornata nella Liga, mentre il centrale italoargentino è stato ufficializzato solamente due giorni fa.