Milan, penultimo allenamento a Los Angeles: il racconto

Penultimo giorno a Los Angeles per i rossoneri, che hanno svolto una doppia sessione di allenamento al BMO Stadium. Per la sessione del pomeriggio il Club ha aperto le porte dell'impianto a circa 200 tifosi, che hanno popolato la tribuna più vicina al campo e hanno potuto osservare l'allenamento della squadra. Al termine della seduta, i giocatori si sono intrattenuti per foto e autografi.

REPORT

Il programma si è aperto con una breve fase di riscaldamento, seguita da alcune esercitazioni con le mani. La squadra si è poi schierata per delle prove di possesso, 11 contro 11, prima sulla metà campo e poi a campo intero. Davide Calabria ha lavorato a parte, mentre la squadra ha proseguito il lungo lavoro sul possesso e sul pressing. I portieri hanno lavorato con i propri preparatori salvo alternarsi per lavorare con i compagni di movimento. La partitella finale, sempre sotto gli occhi dei tifosi, ha chiuso l'allenamento.

LUNEDÌ 31 LUGLIO

La squadra svolgerà un allenamento al mattutino, l'ultimo di questa tournée al BMO Stadium di Los Angeles. Nel pomeriggio la delegazione rossonere si sposterà a Las Vegas, dove lunedì sera affronteremo il Barcellona all'Allegiant Stadium. In serata è prevista la conferenza stampa della vigilia di Ruben Loftus-Cheek.