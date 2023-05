Milan, per il centrocampo si punta Loftus-Cheek: i numeri della sua stagione

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan ha messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore inglese, in scadenza a giugno 2024, piace alla dirigenza rossonera che dovrà sopperire anche all'assenza di Ismael Bennacer causa infortunio. Il classe '96 nel corso di questa stagione ha giocato 31 partite totali fra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. In generale, Loftus-Cheek ha collezionato 153 presenze con la maglia dei Blues segnando 13 gol e fornendo 18 assist.