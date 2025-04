Milan, per Il Giornale la toppa Conceiçao peggio del buco Fonseca

L'edizione odierna de Il Giornale analizza i tanti problemi del Milan e si sofferma in particolare anche sugli errori commessi da Sergio Conceiçao a Napoli: se no fosse stato colpito dall'attacco di appendicite, Loftus-Cheek, appena rientrato dopo alcuni mesi out per infortunio, sarebbe stato preferito al collaudato Fofana. Lo sbaglio più grande resta però la scelta di mettere in panchina Leao e preferirgli Joao Felix, deludente fino a questo momento e schierato tra l'altro in un ruolo non suo.

Visto come stanno andando le cose al Milan anche dopo il cambio in panchina di fine dicembre è evidente che la toppa che è stata messa con la scelta di prendere Sergio Conceiçao è stata peggio del buco provocato dalla prima scelta, vale a dire Paulo Fonseca.