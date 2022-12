MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergino Dest, arrivato al Milan durante l'ultimo giorno di mercato per sostituire l'infortunato Florenzi, ha disputato fino ad ora 9 presenze in rossonero, di cui 5 in Serie A e 4 in Champions League, per un totale di 373 minuti giocati; solo due, comunque, le gare da titolare