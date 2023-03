Milan, per la gara contro il Tottenham Pioli ritrova Rade Krunic

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefanon Pioli ritroverà uno dei suoi fedelissimi in occasione della gara di ritorno contro il Tottenham di mercoledì, valida per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Rade Krunic, infatti, tornerà a disposizione del suo allenatore dopo aver saltato la gara di Firenze per squalifica. Non è un rientro di poco conto se si considera che nel filotto di quattro vittorie nel mese di febbraio il bosniaco è sempre partito titolare. Inoltre una possibile assenza o defezione di Brahim (ancora in dubbio ma c'è ottimismo) lo renderebbe uno dei candidati anche per un ruolo sulla trequarti. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.