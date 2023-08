Milan, per la quarta volta il Bologna alla prima: l'ultimo precedente

Non è la prima volta che Milan e Bologna si incrociano nel corso della prima giornata di campionato, come succederà domani sera alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Si tratta infatti della quarta occasione che rossoneri e felsinei si sfideranno in occasione dell'esordio. L'ultima volta risale al 2020 quando il Milan aprì la sua stagione con un 2-0 firmato da una doppietta di Zlatan Ibrahimovic.