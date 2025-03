Milan, per la scelta sull'allenatore si aspetta la nomina del ds

vedi letture

SportMediaset su Italia Uno riporta questi ultimi aggiornami sul Milan:

NUOVO DIRETTO SPORTIVO: il primo passo è nominare un nuovo direttore sportivo che sarà un figura centrale del nuovo Milan. Il casting è aperto, Fabio Paratici e Igli Tare non sono gli unici candidati in corsa. La scelta dell'ad Furlani arriverà entro Pasqua.

IL FUTURO DELLA PANCHINA: la decisione su chi sarà l'allenatore del Milan nella stagione 2025-2026 sarà una prerogativa del nuovo direttore sportivo. La posizione di Sergio Conceiçao è tutt'altro che salda, solo un grande finale di stagione tra Coppa Italia e campionato potrebbe salvarlo. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono diversi. Nelle ultime settimane si è fatto spesso quello di Massimiliano Allegri, ma per ora sono solo voci, non c'è nulla di concreto. Per la scelta sull'allenatore si aspetta la nomina del ds.

MERCATO: Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è l'oggetto del desiderio del Milan per la mediana. Per convincere Cairo servono almeno 30 milioni di euro. C'è inoltre la concorrenza di altri club che hanno messo anche loro gli occhi sul giocatore granata.