Milan, per la terza volta consecutiva si arriva alla sosta con una espulsione

Un dato curioso - e certamente non lusinghiero - accomuna le tre occasioni in cui il Milan si è approcciato alla sosta per le nazionali in questa stagione. In tutte le partite che hanno preceduto una pausa, infatti, i rossoneri hanno subito un'espulsione. A settembre fu Tomori a essere mandato sotto la doccia nella partita contro la Roma all'Olimpico. Il mese scorso toccò a Maignan che si prese il cartellino rosso diretto per un grave fallo di gioco contro il Genoa a Marassi. In questa occasione, invece, è stata la volta di Giroud, espulso per proteste eccessive al Via del Mare di Lecce.