Milan, per tentare di fare la storia nell'EuroDerby torna Leao titolare

Domani il Milan capirà se la sua stagione può ancora essere gloriosa o se dovrà avvicinarsi sempre di più all'aggettivo di deludente. Nell'euroderby contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Champions League, infatti, i rossoneri dovranno cercare di fare la storia ribaltando lo 0-2 dell'andata, giunto a causa di una prestazione per lo più pessima di Calabria e compagni.

Si tratterebbe letteralmente di una impresa storica; la rimonta sotto di due gol è riuscita, d'altronde, solo una sola volta al Club rossonero, precisamente in Coppa Uefa 1985-1986 contro l'Auxerre: Auxerre-Milan 3-1 all'andata, Milan-Auxerre 3-0 al ritorno. Altri tempi, altre squadre, c'è da dire anche altro contesto: il derby non è affatto una partita come le altre e qualsiasi statistica, sia anche la più favorevole, stonerebbe se rapportata alla stracittadina milanese. L'unica strada per arrivarci è, dunque, crederci: il Milan, come Pioli ha spesso ripetuto, deve giocare come sa. E crederci.Per farlo, Stefano Pioli si affiderà - più o meno totalmente - a Rafael Leao. Il portoghese, assente nella gara di andata a causa dell'elongazione subita tre giorni prima contro la Lazio, è tornato ieri in gruppo dopo una settimana di allenamenti personalizzati e oggi dovrebbe compiere insieme alla squadra l'allenamento di rifinitura delle 17. È molto probabile, dunque, che Pioli lo riabbia a disposizione e che lo schieri da titolare provando, grazie alle sue straordinarie qualità, a fare la storia.