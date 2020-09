Milan, per Tonali ingaggio tra i 2 e i 2.5 milioni netti all'anno

Per l’ufficialità di Tonali occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo i casi di positività al Covid nel Brescia, infatti, il giocatore è rimasto in isolamento domiciliare e ha rinunciato anche alla convocazione in Nazionale. Quando la questione sarà risolta, sarà libero di accasarsi al Milan. L’agenda prevede visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2025. L’ingaggio di Tonali oscillerà tra 2 e 2.5 milioni di euro netti all’anno, con bonus a salire.