Milan, per Zaniolo incognita infortuni: dopo le due operazioni al crociato ha saltato 18 partite con la Roma

L’interesse del Milan per Zaniolo è reale, così come sono reali le difficoltà (e qualche dubbio) che accompagnano un’eventuale operazione per portarlo in rossonero. In primis le richieste della Roma, che vuole una cessione a titolo definitivo per circa 30/35 milioni di euro, e poi per la cartella clinica del ragazzo.

Non è mai esercizio facile “catalogare” un calciatore, prima di tutto persona e atleta, in base agli infortuni avuti, ma è innegabile che lo storico di Zaniolo è alquanto preoccupante: l’esterno giallorosso ha avuto il primo e importantissimo stop a gennaio 2020 con la rottura del legamento crociato, tornando a luglio dello stesso anno. Qualche mese dopo, era il 7 settembre 2020, un nuovo infortunio gravissimo: ancora rottura del legamento crociato, questa volta al ginocchio sinistro. Da lì nessun altro infortunio importante, ma tanti piccoli fastidi e affaticamenti muscolari che non hanno mai lasciato tranquillo il ragazzo. Secondo i dati Transfermarkt nella stagione 21/22 Zaniolo ha saltato 11 partite con la Roma, mentre sono già 7 quelle della stagione in corso.