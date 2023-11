Milan, persi già 4 punti in situazione di vantaggio: due in più rispetto alle tre stagioni messe assieme

vedi letture

ll Milan ha perso 4 punti da situazioni di vantaggio in trasferta in questo campionato: due in più rispetto a quelli lasciati per strada dai rossoneri fuori casa nelle precedenti tre stagioni di Serie A messe assieme. Un dato Opta che racconta molto bene il momento negativo del Milan, anche dal punto di vista mentale e di gestione della gara.