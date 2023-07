Milan, piace il gioiellino Arda Guler: i numeri del 2005 al Fenerbahce

MilanNews.it

Arda Guler, il talento turco di soli 18 anni, sta attirando l’attenzione di numerosi club europei, e il Milan sembra essere particolarmente interessato al suo profilo, ma dovrà fare i conti con una spietata e folta concorrenza. Il Fenerbahce, attuale squadra di Guler, si trova a dover fronteggiare le avance di alcune grandi squadre come Real Madrid, Barcellona, Benfica, Borussia Dortmund e RB Lipsia.

Nella stagione appena conclusa, Arda Guler ha messo in mostra il suo talento in 35 partite, di cui 20 in campionato e 6 in Europa League. Durante queste sfide, ha realizzato 6 gol e fornito 7 assist. Recentemente, il giovane talento ha anche segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale turca durante una partita di qualificazione per Euro2024 contro il Galles.