Milan, piace Ouedraogo: il ds dello Schalke non ha intenzione di incontrare i rossoneri

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo gli occhi su Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. Hechelmann, direttore sportivo dello Schalke, ieri ha fatto sapere al mondo di non avere grande intenzione di incontrare il Milan per parlare della cessione del baby talento tedesco. Scenario complesso, perché nel contratto di Ouédraogo c’è una clausola, che si applicherà nell’estate 2024, varia secondo la portata del club acquirente e può arrivare a 20 milioni.