Milan, Pioli analizza i problemi a Milanello: in primis la sterilità dell’attacco

Nella giornata di ieri si è svolto il primo allenamento settimanale dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, la sesta in appena undici gare. Il momento è negativo e a Milanello allenatore e staff tecnico, insieme ai giocatori, hanno analizzato i problemi che stanno tagliando le gambe ai rossoneri. In primis l’attacco: il Milan ha segnato ben 10 gol in meno rispetto alla squadra di Gattuso dopo undici partite. Ed è il motivo principale dei punti lasciati per strada. Perché se nessuno riesce a concretizzare, il risultato resta sempre in equilibrio e poi l’errore in difesa, che prima o poi arriva, compromette la gara.

Infatti rispetto all’anno scorso il Milan ha subito solo 1 gol in più, ma è il dato sull’attacco a fare la differenza. Il problema è che se non segnano gli attaccanti, nemmeno i centrocampisti sanno incidere. Paquetà è ancora fermo a quota zero, eppure è uno dei giocatori più tecnici e offensivi. Meglio Calhanoglu con due centri, Suso addirittura una sola rete, mentre l’anno scorso aveva dato il meglio con assist e reti decisive. Piatek pure è fermo a solo tre gol, tra cui due su rigore, Leao solamente una. A Milanello si sta cercando di risolvere il problema della sterilità offensiva ma non è facile, serve tempo e tanto lavoro. Purtroppo domenica arriva lo scontro diretto con la Juve dove difficilmente la squadra rossonera riuscirà a fare risultato, come da tradizione allo Stadium. La buona notizia è che Suso si è allenato in gruppo e dovrebbe recuperare per il match con la Juve, mentre Castillejo resterà fermo ai box per un problema al bicipite femorale.