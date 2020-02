Milan, Pioli aspetta notizie su Musacchio

Pioli aspetta di capire se potrà contare su un Musacchio pienamente recuperato. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport soffermandosi sugli infortunati di casa Milan. Ieri l’argentino ha ripreso ad allenarsi sul campo ma ha seguito un programma personalizzato: il difensore potrebbe smaltire la contrattura al polpaccio in tempo per la gara di sabato contro la Fiorentina, ma due giorni potrebbero non essere sufficienti per presentarsi al top della condizione.